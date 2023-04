Inter-Benfica 3-3, cinque dati statistici che potresti non sapere (Di giovedì 20 aprile 2023) Inter-Benfica 3-3 vale un risultato clamoroso, la qualificazione alle semifinali di Champions League come non avveniva dall’anno del Triplete. E dalla partita di ieri non è l’unico grande dato statistico. TRE – I gol subiti dall’Inter ieri col Benfica. In cinque confronti diretti coi portoghesi l’unica volta che sono andati a segno è avvenuto al Meazza e tre volte, ma con la particolarità che alla fine sono stati eliminati. Oltre a ieri era accaduto il 25 marzo 2004, nel ritorno degli ottavi di Coppa UEFA, con una vittoria per 4-3 che valse la qualificazione dopo lo 0-0 dell’andata. QUATTRO – Le volte che l’Inter ha pareggiato 3-3 nella sua storia in Champions League (ossia dalla riforma della Coppa dei Campioni). È la prima in casa, le altre tutte in trasferta: col ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023)3-3 vale un risultato clamoroso, la qualificazione alle semifinali di Champions League come non avveniva dall’anno del Triplete. E dalla partita di ieri non è l’unico grande dato statistico. TRE – I gol subiti dall’ieri col. Inconfronti diretti coi portoghesi l’unica volta che sono ana segno è avvenuto al Meazza e tre volte, ma con la particolarità che alla fine sono stati eliminati. Oltre a ieri era accaduto il 25 marzo 2004, nel ritorno degli ottavi di Coppa UEFA, con una vittoria per 4-3 che valse la qualificazione dopo lo 0-0 dell’andata. QUATTRO – Le volte che l’ha pareggiato 3-3 nella sua storia in Champions League (ossia dalla riforma della Coppa dei Campioni). È la prima in casa, le altre tutte in trasferta: col ...

