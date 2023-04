“Insieme”. Antonino Spinalbese e la bellissima, i flirt al GF Vip sono solo un ricordo. Parlano le foto (Di giovedì 20 aprile 2023) Antonino Spinalbese non si è più visto con gli altri concorrenti del GF Vip 7. Alfonso Signorini ha invitato praticamente tutti al recente party che si è tenuto a Roma. Negli scatti pubblicati in rete c’erano Ginevra Lamborghini, Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Attilio Romita, Milena Miconi, Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Giaele De Donà per citare i principali protagonisti di questa edizione. Ma si è subito notata l’assenza di due ex vipponi che hanno dato ‘buca’ al presentatore Mediaset. Luca Onestini e Antonino Spinalbese non si sono visti. Quest’ultimo, in particolare, ha preferito restare in Lombardia e non volare a Roma per stare vicino all’amata figlia Luna Marì, che vive a Milano con la famosa mamma. E proprio da Milano arrivano gli ultimi indizi di una sua ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 aprile 2023)non si è più visto con gli altri concorrenti del GF Vip 7. Alfonso Signorini ha invitato praticamente tutti al recente party che si è tenuto a Roma. Negli scatti pubblicati in rete c’erano Ginevra Lamborghini, Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Attilio Romita, Milena Miconi, Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Giaele De Donà per citare i principali protagonisti di questa edizione. Ma si è subito notata l’assenza di due ex vipponi che hanno dato ‘buca’ al presentatore Mediaset. Luca Onestini enon sivisti. Quest’ultimo, in particolare, ha preferito restare in Lombardia e non volare a Roma per stare vicino all’amata figlia Luna Marì, che vive a Milano con la famosa mamma. E proprio da Milano arrivano gli ultimi indizi di una sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ursula70089155 : RT @bougiefemmenoir: Antonino e Nikita insieme post gf, questa non me l'aspettavo #nikiters - Andreafiore58 : RT @PibiriSusanna: Ecco Nikita e Antonino insieme ???????? #nikiters #nikivip #makita - rango_claudia : #nikiters. No non ci posso credere a questo evento con Nikita oltre Matteo che siamo abituati a vederlo insieme a l… - bougiefemmenoir : Antonino e Nikita insieme post gf, questa non me l'aspettavo #nikiters - BerAliona : RT @PibiriSusanna: Ecco Nikita e Antonino insieme ???????? #nikiters #nikivip #makita -