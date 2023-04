Inps, interesse famiglie per assegno unico più elevato per figli piccoli (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos/Labitalia) - L'interesse per la misura dell'assegno unico universale da parte delle famiglie è stato elevato per i figli piccoli e molto più contenuto per quelli più grandi: per i nati nel 2005 (17 anni- takeup=85%) tale indicatore si abbassa di 10 punti rispetto a quello osservato per i nati del 2021 (1 anno – takeup=95%). E' uno degli aspetti che emergono dalle statistiche generale sull'Auu e takeup della misura realizzati dal coordinamento generale statistico attuariale dell'Inps e presentate oggi nel corso di un evento a Roma a Palazzo Wedekind. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos/Labitalia) - L'per la misura dell'universale da parte delleè statoper ie molto più contenuto per quelli più grandi: per i nati nel 2005 (17 anni- takeup=85%) tale indicatore si abbassa di 10 punti rispetto a quello osservato per i nati del 2021 (1 anno – takeup=95%). E' uno degli aspetti che emergono dalle statistiche generale sull'Auu e takeup della misura realizzati dal coordinamento generale statistico attuariale dell'e presentate oggi nel corso di un evento a Roma a Palazzo Wedekind.

