Innovazione, Rossi Albertini (Cnr): “Con ‘Quasar’ lanciamo un ponte verso le nuove tecnologie” (Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) – Le nuove tecnologie rese “comprensibili a tutti in modo originale e coinvolgente”. E’ l’obiettivo del fisico del Cnr Valerio Rossi Albertini che torna questo sabato, alle 10,15 su Rai 2, con un nuovo round della trasmissione ‘Quasar’, nuovo programma condotto dal fisico nucleare e noto divulgatore scientifico. “In un mondo sempre più tecnologicamente avanzato, le persone rischiano di trovarsi spaesate e di non capire la realtà che le circonda. La missione del programma è di rendere le nuove tecnologie comprensibili a tutti in modo originale e coinvolgente” spiega Rossi Albertini conversando con l’Adnkronos. Fino a pochi anni fa, osserva, “chi avrebbe immaginato che Internet e gli smart phone avrebbero rivoluzionato ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) – Lerese “comprensibili a tutti in modo originale e coinvolgente”. E’ l’obiettivo del fisico del Cnr Valerioche torna questo sabato, alle 10,15 su Rai 2, con un nuovo round della trasmissione, nuovo programma condotto dal fisico nucleare e noto divulgatore scientifico. “In un mondo sempre più tecnologicamente avanzato, le persone rischiano di trovarsi spaesate e di non capire la realtà che le circonda. La missione del programma è di rendere lecomprensibili a tutti in modo originale e coinvolgente” spiegaconversando con l’Adnkronos. Fino a pochi anni fa, osserva, “chi avrebbe immaginato che Internet e gli smart phone avrebbero rivoluzionato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Innovazione, Rossi Albertini (Cnr): “Con ‘Quasar’ lanciamo un ponte verso le nuove tecnologie” - fisco24_info : Innovazione, Rossi Albertini (Cnr): 'Con 'Quasar' lanciamo un ponte verso le nuove tecnologie': (Adnkronos) - Il fi… - atabacchi62 : RT @uniud: ?? Uniud in prima linea per la #GiornataMondialeDellAcqua Giada Rossi, referente del progetto promosso dall'Ateneo COMUNICare H2… - frossi_t : RT @_bblurred: Il 6 e 7 prende il via il Wired Next Fest 2023. L'evento discutera' di #tecnologia #innovazione #cultura #scienza. Tra gli… - startzai : RT @_bblurred: Il 6 e 7 prende il via il Wired Next Fest 2023. L'evento discutera' di #tecnologia #innovazione #cultura #scienza. Tra gli… -