Inflazione a due velocità, chi sta pagando di più il conto del caro vita (Di giovedì 20 aprile 2023) Si può parlare di due diverse inflazioni: una per i redditi bassi e una per i redditi più alti. La differenza è sostanziale: è come se il caro vita fosse 5 punti percentuali più alto per chi ha redditi bassi. Ce ne parla Guglielmo Barone, professore di Economia politica all'Università di Bologna

