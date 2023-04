Incubo Nadal | la conferma manda tutti nello sconforto

(Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo il Master 1000 di Montecarlo, settimana di tornei minori in preparazione dei prossimi appuntamenti a Madrid, Roma e poi Roland Garros PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo il Master 1000 di Montecarlo, settimana di tornei minori in preparazione dei prossimi appuntamenti a Madrid, Roma e poi Roland Garros. I giocatori del circuito Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Un. Poi però lo spettacolo sulla Costa Azzurra è da sogno. Ricompensa la sofferenza. E ... Con Rafache cerca affannosamente di riprendersi in tempo per il Roland Garros, e qui gli brucia ...Si conferma un 2023 da, invece, per Thiem che ha perso nove dei dieci incontri disputati ... Alcaraz torna numero 1 al mondo, mentreesce dalla top 10 dopo 912 settimane. Ecco la classifica ...La scelta fu controproducente e dopo mesi daDjokovic tornò al vecchio movimento. Negli anni ... Le storiche sfide, molto complesse nei primi anni, ae Federer lo hanno costretto a ...

Quando torna Nadal La previsione dello zio Toni Tennis Fever

Severissima lezione per il giovane azzurro: il suo amico non fa sconti e vola agli ottavi in meno di un'ora. 52 punti a 19 l'impietoso conto finale ...