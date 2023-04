Incidente tra Immobile e il tram, i vigili: «I testimoni non sono attendibili, il semaforo funziona» (Di giovedì 20 aprile 2023) I vigili del gruppo Prati dicono che i testimoni che si sono presentati a distanza di due giorni dall’Incidente che ha coinvolto un tram e il giocatore della Lazio Ciro Immobile non sono attendibili. Si tratta di tre persone che hanno detto che il semaforo era rosso quando il tram 19 è passato all’incrocio in piazza delle Cinque Giornate, tra Flaminio e Prati. Ma, scrive oggi Repubblica Roma, secondo la polizia municipale capitolina qualcosa non quadra. Il primo dubbio riguarda la tempistica: non si sono palesati il giorno dello scontro, mentre gli agenti raccoglievano le testimonianze dei presenti. E hanno fornito tre versioni identiche. Per questo ora saranno riascoltati. E secondo ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 aprile 2023) Idel gruppo Prati dicono che iche sipresentati a distanza di due giorni dall’che ha coinvolto une il giocatore della Lazio Cironon. Si tratta di tre persone che hanno detto che ilera rosso quando il19 è passato all’incrocio in piazza delle Cinque Giornate, tra Flaminio e Prati. Ma, scrive oggi Repubblica Roma, secondo la polizia municipale capitolina qualcosa non quadra. Il primo dubbio riguarda la tempistica: non sipalesati il giorno dello scontro, mentre gli agenti raccoglievano leanze dei presenti. E hanno fornito tre versioni identiche. Per questo ora saranno riascoltati. E secondo ...

