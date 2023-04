Incidente Immobile: troppe contraddizioni, alcuni testimoni sembrano inattendibili (CorSera) (Di giovedì 20 aprile 2023) Ci sarebbero dei dubbi sull’attendibilità di alcuni testimoni che hanno raccontato la dinamica dell’Incidente di Ciro Immobile, domenica mattina. Un pesantissimo scontro tra l’autovettura su cui viaggiava il capitano della Lazio con le sue due figlie ed un tram, forse per un problema di semafori. Il Corriere della Sera scrive che alcuni dei testimoni potrebbero essere risentiti. Si tratta di almeno tre persone, che ora rischiano la denuncia per false dichiarazioni. “alcuni testimoni dell’Incidente stradale nel rione Prati in cui, domenica scorsa, è rimasto coinvolto il bomber laziale Ciro Immobile potrebbero non essere attendibili. E per questo motivo i vigili urbani incaricati delle indagini per far luce sulla ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 aprile 2023) Ci sarebbero dei dubbi sull’attendibilità diche hanno raccontato la dinamica dell’di Ciro, domenica mattina. Un pesantissimo scontro tra l’autovettura su cui viaggiava il capitano della Lazio con le sue due figlie ed un tram, forse per un problema di semafori. Il Corriere della Sera scrive chedeipotrebbero essere risentiti. Si tratta di almeno tre persone, che ora rischiano la denuncia per false dichiarazioni. “dell’stradale nel rione Prati in cui, domenica scorsa, è rimasto coinvolto il bomber laziale Ciropotrebbero non essere attendibili. E per questo motivo i vigili urbani incaricati delle indagini per far luce sulla ...

