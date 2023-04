Incidente Immobile, dubbi su tre testimoni: rischiano l’accusa di falsa testimonianza (Di giovedì 20 aprile 2023) Emergono dubbi su alcune testimonianze pervenute ai vigili urbani dopo l’Incidente di domenica scorsa in cui è rimasto coinvolto Ciro Immobile. La polizia locale intende riascoltare tre presunti testimoni che hanno fornito ricostruzioni perfettamente sovrapponibili e considerate poco attendibili dagli agenti. I testimoni si sono presentati dai vigili a distanza di due giorni dall’Incidente e non si erano fatti vedere il giorno dello scontro, quando gli agenti stavano raccogliendo le testimonianze di chi aveva assistito all’impatto nei pressi di ponte Matteotti tra il suv guidato dal calciatore della Lazio e il tram numero 19. Secondo Repubblica, non è chiaro se si tratta delle stesse tre persone citate dall’avvocato di Immobile in una ... Leggi su tpi (Di giovedì 20 aprile 2023) Emergonosu alcuneanze pervenute ai vigili urbani dopo l’di domenica scorsa in cui è rimasto coinvolto Ciro. La polizia locale intende riascoltare tre presuntiche hanno fornito ricostruzioni perfettamente sovrapponibili e considerate poco attendibili dagli agenti. Isi sono presentati dai vigili a distanza di due giorni dall’e non si erano fatti vedere il giorno dello scontro, quando gli agenti stavano raccogliendo leanze di chi aveva assistito all’impatto nei pressi di ponte Matteotti tra il suv guidato dal calciatore della Lazio e il tram numero 19. Secondo Repubblica, non è chiaro se si tratta delle stesse tre persone citate dall’avvocato diin una ...

