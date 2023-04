Incidente fatale, addio al giovane calciatore: Alessio non ce l’ha fatta (Di giovedì 20 aprile 2023) Terribile Incidente stradale nel corso della giornata di ieri, mercoledì 19 Aprile 2023: un auto e una moto si sono scontrate. Nell’urto, l’autista della motocicletta è morto. Era un giovane calciatore di solo 25 anni. Purtroppo l’impatto è stato talmente violento che Alessio non ce l’ha fatta. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Ciro Immobile la prima foto con le figlie dopo l’Incidente: italiani in lacrime Leggi anche: “Michael Schumacher ha parlato”: mondo intero col fiato sospeso, poi si scopre la verità Incidente a Raiano, auto contro moto: muore il 25enne Alessio Esposito Lo scontro si è verificato sulle strade di Raiano, in Abruzzo. Il giovane calciatore di 25 anni si trovata a ... Leggi su tvzap (Di giovedì 20 aprile 2023) Terribilestradale nel corso della giornata di ieri, mercoledì 19 Aprile 2023: un auto e una moto si sono scontrate. Nell’urto, l’autista della motocicletta è morto. Era undi solo 25 anni. Purtroppo l’impatto è stato talmente violento chenon ce. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Ciro Immobile la prima foto con le figlie dopo l’: italiani in lacrime Leggi anche: “Michael Schumacher ha parlato”: mondo intero col fiato sospeso, poi si scopre la veritàa Raiano, auto contro moto: muore il 25enneEsposito Lo scontro si è verificato sulle strade di Raiano, in Abruzzo. Ildi 25 anni si trovata a ...

