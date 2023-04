Incidente Ciro Immobile, l’avvocato di lui rompe il silenzio e fa un importante annuncio (Di giovedì 20 aprile 2023) SOCIAL. L’Incidente di Ciro Immobile, avvenuto domenica mattina nel quartiere Prati, è stato oggetto di grande attenzione mediatica. Secondo il suo legale, il calciatore è passato col semaforo verde e i vigili urbani stanno ricostruendo la dinamica. Alcuni testimoni rischiano la denuncia per false dichiarazioni. Ecco cosa sta succedendo. Leggi anche: Ciro Immobile la prima foto con le figlie dopo l’Incidente: italiani in lacrime Leggi anche: Ciro Immobile, è giallo sull’Incidente: cosa non torna nella versione del calciatore L’Incidente di Ciro Immobile Il legale di Ciro Immobile sta cercando di capire di chi sia stata la distrazione ... Leggi su tvzap (Di giovedì 20 aprile 2023) SOCIAL. L’di, avvenuto domenica mattina nel quartiere Prati, è stato oggetto di grande attenzione mediatica. Secondo il suo legale, il calciatore è passato col semaforo verde e i vigili urbani stanno ricostruendo la dinamica. Alcuni testimoni rischiano la denuncia per false dichiarazioni. Ecco cosa sta succedendo. Leggi anche:la prima foto con le figlie dopo l’: italiani in lacrime Leggi anche:, è giallo sull’: cosa non torna nella versione del calciatore L’diIl legale dista cercando di capire di chi sia stata la distrazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCriscitiello : Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Secondo l’attaccante della… - Agenzia_Ansa : Incidente d'auto per Ciro Immobile: scontro con un tram a Roma. L'impatto è stato forte ma il capitano della Lazio… - tvdellosport : ?????????? ?????? ????????????????, ?????????????????? ?????? ???? ?????????? Questa mattina Ciro #Immobile è stato coinvolto in un incidente strada… - sslansia : Pranzo fuori con vista mare. Romanisti al tavolo affianco il cui unico argomento di conversazione è l’incidente di Ciro Immobile - SkyTG24 : Ciro Immobile, ancora non chiara la dinamica dell'incidente: dubbi su tre testimoni -