Incidente Ciro Immobile a Roma, le parole del legale: “Andava sotto i 50 all’ora” (Di giovedì 20 aprile 2023) Continuano le indagini sull‘Incidente che domenica scorsa ha visto coinvolto l’attaccante della Lazio Ciro Immobile. A parlare ai microfoni di Radiosei è il legale dell’atleta: “Immobile è passato con il semaforo verde e lo ribadisce con forza ancora una volta”. Il sinistro è avvenuto a Ponte Matteotti. Qui l’auto del calciatore, un suv, si è schiantata con un tram della linea 19. Tanta la paura ma fortunatamente nell’impatto nessuna persona ha riportato gravi conseguenza. Tuttora in corso le indagini dei caschi bianchi per accertare la dinamica dell’accaduto. Incidente Ciro Immobile a Roma: versione dei testimoni poco attendibile, i tre rischiano l’accusa di falsa testimonianza Le versioni discordanti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 aprile 2023) Continuano le indagini sull‘che domenica scorsa ha visto coinvolto l’attaccante della Lazio. A parlare ai microfoni di Radiosei è ildell’atleta: “è passato con il semaforo verde e lo ribadisce con forza ancora una volta”. Il sinistro è avvenuto a Ponte Matteotti. Qui l’auto del calciatore, un suv, si è schiantata con un tram della linea 19. Tanta la paura ma fortunatamente nell’impatto nessuna persona ha riportato gravi conseguenza. Tuttora in corso le indagini dei caschi bianchi per accertare la dinamica dell’accaduto.: versione dei testimoni poco attendibile, i tre rischiano l’accusa di falsa testimonianza Le versioni discordanti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCriscitiello : Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Secondo l’attaccante della… - Agenzia_Ansa : Incidente d'auto per Ciro Immobile: scontro con un tram a Roma. L'impatto è stato forte ma il capitano della Lazio… - tvdellosport : ?????????? ?????? ????????????????, ?????????????????? ?????? ???? ?????????? Questa mattina Ciro #Immobile è stato coinvolto in un incidente strada… - MassimoChiaram7 : RT @Agenzia_Ansa: Con un post ed una foto di famiglia su Instagram, Ciro Immobile, ringrazia tutti compresi i medici che lo hanno curato do… - CorriereCitta : Incidente Ciro Immobile a Roma, le parole del legale: “Andava sotto i 50 all’ora” -