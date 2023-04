Incidente all’ingresso della Montenegrone | due feriti e code

(Di giovedì 20 aprile 2023) Scanzorosciate. Schianto tra due auto nel tardo pomeriggio di giovedì 20 aprilegalleria, a Scanzorosciate. L’allarme è scattato attorno alle 17 quando, in direzioneVal Seriana, due veicoli si sono scontrati frontalmente: secondo quanto è stato possibile ricostruire finora, isarebbero due uomini di 32 e 54 anni ma, dopo un primo intervento in codice rosso, i medici giunti sul posto hanno verificato le loro condizioni, che non sono affatto preoccupanti. A entrambi è stato assegnato un codice verde, con trasporto all’Humanitas Gavazzeni di Bergamo per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieriCompagnia di Bergamo e i vigili del fuoco: in zona si sono formate lunghe

