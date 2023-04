Inchiesta Juventus, Del Piero: “Emotivamente vicino alla squadra, speriamo il giudizio arrivi il prima possibile” (Di giovedì 20 aprile 2023) Alessandro Del Piero, icona della Juventus, a Sky Sport, dopo la decisione del Collegio di garanzia sul caso pluvalenze: “Emotivamente sono vicino a questi colori e scappa un sorriso. Non entriamo nelle dinamiche della giustizia sportiva, aspettiamo quello che sarà la decisione finale. La mia unica preoccupazione è che questo giudizio sarà un qualcosa che si porterà fino a quest’estate. Mi auguro si possa decidere il prima possibile e sapere di che morte morire, un conto è sapere di finire in Champions League, un conto è non esserci. E questo riguarda anche le altre squadre. Bisogna lasciare le squadre lavorare in santa pace. Si starà a vedere. E’ un buon segno che per le motivazioni si deve attendere 15 giorni, questo è un trend positivo per avere tutto chiaro il ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023) Alessandro Del, icona della, a Sky Sport, dopo la decisione del Collegio di garanzia sul caso pluvalenze: “sonoa questi colori e scappa un sorriso. Non entriamo nelle dinamiche della giustizia sportiva, aspettiamo quello che sarà la decisione finale. La mia unica preoccupazione è che questosarà un qualcosa che si porterà fino a quest’estate. Mi auguro si possa decidere ile sapere di che morte morire, un conto è sapere di finire in Champions League, un conto è non esserci. E questo riguarda anche le altre squadre. Bisogna lasciare le squadre lavorare in santa pace. Si starà a vedere. E’ un buon segno che per le motivazioni si deve attendere 15 giorni, questo è un trend positivo per avere tutto chiaro il ...

