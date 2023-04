Inchiesta Covid, verso lo spacchettamento e il trasferimento da Bergamo a Brescia (Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo la chiusura indagini del 2 marzo scorso per l’Inchiesta della procura di Bergamo per la gestione della pandemia nella Bergamasca si profila uno spacchettamento e il trasferimento per competenza funzionale alla procura di Brescia per poi finire al Tribunale dei Ministri laddove si contesta il concorso in epidemia ed omicidio colposi. È lo scenario che potrebbe aprire il provvedimento con cui la Procura generale Bresciana ha accolto la richiesta di trasferire la posizione dell’ex coordinatore del Cts Agostino Miozzo avanzata dai sui difensori, Gino Fabio Fulgeri di Napoli e Mario Figliolia di Roma. Richiesta a cui inizialmente si sono opposti i pm bergamaschi e che ora il Pg Guido Rispoli e l’avvocato generale Domenico Chiaro hanno condiviso. Come si legge nel provvedimento, i reati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo la chiusura indagini del 2 marzo scorso per l’della procura diper la gestione della pandemia nella Bergamasca si profila unoe ilper competenza funzionale alla procura diper poi finire al Tribunale dei Ministri laddove si contesta il concorso in epidemia ed omicidio colposi. È lo scenario che potrebbe aprire il provvedimento con cui la Procura generalena ha accolto la richiesta di trasferire la posizione dell’ex coordinatore del Cts Agostino Miozzo avanzata dai sui difensori, Gino Fabio Fulgeri di Napoli e Mario Figliolia di Roma. Richiesta a cui inizialmente si sono opposti i pm bergamaschi e che ora il Pg Guido Rispoli e l’avvocato generale Domenico Chiaro hanno condiviso. Come si legge nel provvedimento, i reati ...

