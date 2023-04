Inceneritore di Roma, la Camera boccia l’ordine del giorno del M5s contro l’impianto. Il Pd non lo vota (Di giovedì 20 aprile 2023) L’Aula della Camera ha bocciato l’ordine del giorno del M5s al decreto Pnrr sul termovalorizzatore di Roma. Il testo è stato bocciato con 246 no e 46 si. Ha favore si sono espressi solo Avs e M5s. contro compatti tutti gli altri gruppi, compresi Pd e Terzo Polo. Stesso destino subisce il testo, sostanzialmente analogo, di Avs. l’ordine del giorno a prima firma di Filiberto Zaratti è stato bocciato con 252 no, 46 sì e due astenuti. A chiedere ai dem di esporsi contro l’impianto, deciso dalla giunta di Roberto Gualtieri, era stato lo stesso Giuseppe Conte. Il 19 aprile però, nel corso della sua prima conferenza stampa, era stata la segretaria dem Elly Schlein ad annunciare che il Pd non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) L’Aula dellahatodeldel M5s al decreto Pnrr sul termovalorizzatore di. Il testo è statoto con 246 no e 46 si. Ha favore si sono espressi solo Avs e M5s.compatti tutti gli altri gruppi, compresi Pd e Terzo Polo. Stesso destino subisce il testo, sostanzialmente analogo, di Avs.dela prima firma di Filiberto Zaratti è statoto con 252 no, 46 sì e due astenuti. A chiedere ai dem di esporsi, deciso dalla giunta di Roberto Gualtieri, era stato lo stesso Giuseppe Conte. Il 19 aprile però, nel corso della sua prima conferenza stampa, era stata la segretaria dem Elly Schlein ad annunciare che il Pd non ...

