Inceneritore di Roma, la Camera boccia gli ordini del giorno di M5s e Verdi contro l'impianto. Il Pd non li vota (Di giovedì 20 aprile 2023) 'Opporsi all'Inceneritore di Roma', ha dichiarato a TgCom24 l'europarlamentare Fabio Massimo Castaldo , 'è da sempre per noi del M5s una battaglia di civiltà e di coerenza . La salute dei cittadini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) 'Opporsi all'di', ha dichiarato a TgCom24 l'europarlamentare Fabio Massimo Castaldo , 'è da sempre per noi del M5s una battaglia di civiltà e di coerenza . La salute dei cittadini ...

