In Sicilia è allarme in vista del prossimo anno scolastico | 9mila studenti in meno e tanti docenti precari L’affondo dei sindacati

"La scuola Siciliana nel prossimo anno perderà 9.000 alunni e avrà più precari tra i docenti". Lo dicono in una nota i segretari regionali di Flc Cgil, Adriano Rizza, Cisl Scuola, Francesca Bellia, e Uil Scuola, Claudio Parasporo, a margine dell'informativa che si è tenuta stamani a Palermo presso l'Ufficio scolastico regionale della Sicilia.

