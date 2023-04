In migliaia marciano a Buenos Aires: "Fuori il Fondo monetario" (Di giovedì 20 aprile 2023) migliaia di persone hanno marciato con fiaccole e in molti si sono accampati con le tende nei pressi della Casa Rosada, la sede del governo a Buenos Aires, in Argentina, per protestare contro il Fondo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023)di persone hanno marciato con fiaccole e in molti si sono accampati con le tende nei pressi della Casa Rosada, la sede del governo a, in Argentina, per protestare contro il...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CoronaLupo : RT @tradori: In decine di migliaia marciano a Parigi chiedendo le dimissioni del presidente Macron e una nuova repubblica in cui il preside… - markred17 : RT @tradori: In decine di migliaia marciano a Parigi chiedendo le dimissioni del presidente Macron e una nuova repubblica in cui il preside… - ninda1952 : RT @RaiNews: Marcia dei coloni, gas e granate contro i manifestanti palestinesi. L'esercito israeliano ha disperso i giovani arabi mentre m… - ardovig : RT @RaiNews: Marcia dei coloni, gas e granate contro i manifestanti palestinesi. L'esercito israeliano ha disperso i giovani arabi mentre m… - Roseinfiore : RT @RaiNews: Marcia dei coloni, gas e granate contro i manifestanti palestinesi. L'esercito israeliano ha disperso i giovani arabi mentre m… -