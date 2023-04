Immobile torna e punta l’Inter! Già in campo dopo l’incidente

(Di giovedì 20 aprile 2023)a quarantotto ore dalle dimissionistradale tra la sua auto e un tram, è giàto ad allenarsi a Formello lanciando un chiaro messaggio in vista della sfida con l’Inter in programma il prossimo 30 aprile. SUBITO IN– Ciroè giàto ad allenarsi a Formello ad a due giorni dalstradale con il tram. L’attaccante oggi ha ripreso a lavorare con il pallone in un allenamento personalizzato: ha svolto qualche giro die qualche esercitazione (con la mano destra fasciata). L’attaccante biancocelestedritto alla sfida del 30 aprile contro l’Inter, ma non arrivano ancora certezze in tal senso, e lo stesso Maurizio Sarri predica calma. Inter-News - Ultime ...

Lazio, Immobile torna a Formello: “Voglio pensare solo ad allenarmi” Cittaceleste.it

As Roma 01/12/2019 - campionato di calcio serie A / Lazio-Udinese / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Ciro Immobile Dai social della Lazio arrivano le prime immagini dell’allenamento odi ...Sorpresa in casa Lazio: Ciro Immobile è già tornato in campo. Oggi il centravanti ha svolto un lavoro differenziato facendo anche esercizi col pallone. Scrive Lalaziosiamonoi: “Immobile sorprende tutt ...