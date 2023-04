Immobile, l’avvocato: «è passato con il verde e non correva. Vogliamo accertamenti sui semafori» (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Corriere della Sera riporta le dichiarazioni dell’avvocato di Immobile, Erdis Doraci, in merito all’incidente automobilistico che ha visto coinvolta la vettura in cui viaggiava il capitano della Lazio con le due figlie ed un tram. Il legale, nei giorni scorsi, ha svolto con un professionista una perizia sul funzionamento dei semafori. «Immobile è passato con il semaforo verde e lo ribadisce con forza ancora una volta. Uno dei testimoni ha riferito di aver assistito al passaggio dell’auto del mio assistito sul lungotevere delle Armi mentre si trovava fermo con ilsemaforo rosso su ponte Matteotti. Questo vuol dire, secondo la sequenza delle luci nel luogo dell’incidente, che sicuramente Immobile è transitato con il verde e che il semaforo che impegna ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Corriere della Sera riporta le dichiarazioni deldi, Erdis Doraci, in merito all’incidente automobilistico che ha visto coinvolta la vettura in cui viaggiava il capitano della Lazio con le due figlie ed un tram. Il legale, nei giorni scorsi, ha svolto con un professionista una perizia sul funzionamento dei. «con il semaforoe lo ribadisce con forza ancora una volta. Uno dei testimoni ha riferito di aver assistito al passaggio dell’auto del mio assistito sul lungotevere delle Armi mentre si trovava fermo con ilsemaforo rosso su ponte Matteotti. Questo vuol dire, secondo la sequenza delle luci nel luogo dell’incidente, che sicuramenteè transitato con ile che il semaforo che impegna ...

