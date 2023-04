Immobile, la prima foto con la famiglia dopo l’incidente: “Ringrazio tutti per i messaggi d’amore” (Di giovedì 20 aprile 2023) “Grazie per tutti i messaggi pieni d’amore che ci avete mandato. E soprattutto grazie ai dottori agli infermieri che in questi giorni hanno fatto il possibile per farci stare bene”. Sceglie Instagram e una foto in cui è ritratto nuovamente insieme con la famiglia Ciro Immobile. Ciro Immobile, sui social la prima foto dopo l’incidente Uno scatto sorridente per ringraziare per l’affetto ricevuto dopo il terribile schianto del suo suv (con a bordo anche le figlie) contro un tram della linea 19. Mentre intorno alle 8,30 di domenica scorsa attraversava ponte Matteotti, tra Prati e Flaminio. Macchina distrutta, giallo sulle cause dell’incidente sulla tangenziale, ma ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 aprile 2023) “Grazie perpieniche ci avete mandato. E soprattutto grazie ai dottori agli infermieri che in questi giorni hanno fatto il possibile per farci stare bene”. Sceglie Instagram e unain cui è ritratto nuovamente insieme con laCiro. Ciro, sui social laUno scatto sorridente per ringraziare per l’affetto ricevutoil terribile schianto del suo suv (con a bordo anche le figlie) contro un tram della linea 19. Mentre intorno alle 8,30 di domenica scorsa attraversava ponte Matteotti, tra Prati e Flaminio. Macchina distrutta, giallo sulle cause delsulla tangenziale, ma ...

