Immobile ancora fuori | Juve senza Kean | ecco il quadro di infortunati e squalificati

SQUALIFICATI: Lazio INFORTUNATI:. SQUALIFICATI: Cataldi (una giornata). Lecce INFORTUNATI: Pongracic. SQUALIFICATI: Milan INFORTUNATI: Ibrahimovic. SQUALIFICATI: Calabria (una giornata)...Commenta per primo Sorpresa a Formello : Ciroè già tornato a correre in campo . Il centravanti della Lazio è andato ben oltre il ... Nonostante una costolaincrinata e a una vistosa ...Buone notizie, preoccupazioni superate per la primogenita: i medici non ritenevano necessario tenerlasotto osservazione. Restano il collarino e un bruttissimo ricordo. Il peggio è passato, ...

Ciro Immobile, ancora non chiara la dinamica dell'incidente: dubbi su tre testimoni Sky Tg24

Ciro Immobile è tornato ad allenarsi: ottime notizie per l'attaccante della Lazio dopo l'incidente e in vista dei prossimi appuntamenti ...Mentre la Lazio prosegue con la sua prepazione tattica in vista del Torino, nel pomeriggio è arrivata una grande sorpresa dal centro sportivo. Sul campo centrale infatti è comparso ...