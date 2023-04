Immigrazione, per la Schlein il governo “porta il modello ungherese in Italia”. Magari fosse così (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr – Elly Schlein ora parla di modello ungherese portato dal governo in Italia. Dopo la perlona dell’altro giorno sull’inesistente “suprematismo bianco” di Francesco Lollobrigida, il segretario del Pd ci regala una nuova “analisi” degna di lei. Ma poco – come sempre – della realtà dei fatti. Schlein e il governo che porta il modello ungherese in Italia Al Nazareno, ieri, Schlein si è espressa così: “Faccio fatica a chiamare il decreto in discussione al Senato, decreto Cutro, per la tragedia che è avvenuta”. Per poi aggiungere una vera e propria sparata, dicendo che il decreto “cerca di smantellare l’unico modello di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr – Ellyora parla dito dalin. Dopo la perlona dell’altro giorno sull’inesistente “suprematismo bianco” di Francesco Lollobrigida, il segretario del Pd ci regala una nuova “analisi” degna di lei. Ma poco – come sempre – della realtà dei fatti.e ilcheilinAl Nazareno, ieri,si è espressa: “Faccio fatica a chiamare il decreto in discussione al Senato, decreto Cutro, per la tragedia che è avvenuta”. Per poi aggiungere una vera e propria sparata, dicendo che il decreto “cerca di smantellare l’unicodi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : «Allora attenzione, certo si può anche pensare di risolvere il problema previdenziale con l'immigrazione. Ma non l'… - distefanoTW : Il Governo pubblica documenti ufficiali dicendo che l’immigrazione è una risorsa che fa bene al PIL, e che l’Italia… - emergency_ong : #NONSIAMODACCORDO Anche noi a #Roma per la mobilitazione contro il #DecretoCutro, in discussione al #Senato: chiedi… - nomeutente196 : RT @IlPrimatoN: Affermazioni senza alcun riscontro nella realtà - FocuSicilia : Le misure del #governo nazionale per agevolare le #espulsioni e la #Sicilia terra di frontiera per l'immigrazione… -