Immigrazione | Lollobrigida “Contro il Governo macchina del fango”

(Di giovedì 20 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Chi abbia voglia di farlo e non di creare il caos, può ascoltare almeno la parte del mio intervento che riguardava l'. Nelle mie parole non c'era alcun riferimento a visioni ben lontane dalla mia formazione”. Lo dice al Corriere della Sera il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco, in merito alle polemiche sulle sue dichiarazioni sul rischio di sostituzione etnica.“Stavo parlando in positivo dilegale, il cui primo nemico è quella illegale – sottolinea -. Un concetto chiaro, per dire che l'indirizzo delè prendere atto di un drammatico decremento della natalità, che fa prevedere nei prossimi anni un abbattimento drammatico della nostra popolazione”.“La mia locuzione voleva indicare un'alternativa. C'è chi pensa che, se facciamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Su immigrazione e sostegno alla natalità solito polverone alzato da una sinistra senza più argomenti validi ?? As… - AleAmbrosiTW : Indegna (e ridicola) strumentalizzazione delle parole del ministro #Lollobrigida: ma, si sa, alla sinistra dell’inc… - CottarelliCPI : Lollobrigida dice 'No alla sostituzione etnica. Dobbiamo incentivare le nascite'. Ma lo sa che il governo nel DEF… - SilviaZavagno : RT @FratellidItalia: ?? Su immigrazione e sostegno alla natalità solito polverone alzato da una sinistra senza più argomenti validi ?? Ascol… - MeineMiry : @BettaPiccolotti @diMartedi #Lollobrigida non ha sostenuto la correttezza della assurda teoria dell’immigrazione pi… -

Ma vediamo la sostanza di ciò che intende, cioè che l'agenda politica degli ultimi anni è stata pesantemente sbilanciata. Tutta l'attenzione e tante risorse per l', zero attenzione e pochissime risorse per quello che ...spiega che invece stava "parlando in positivo dilegale, il cui primo nemico è quella illegale. Un concetto chiaro, per dire che l'indirizzo del governo è prendere atto di ...Come si evince facilmente ascoltando per intero l'intervento di, di razzista la sua argomentazione non aveva nulla. Egli affermava, infatti, che l'può essere una risorsa ...

Immigrazione, Lollobrigida “Contro il Governo macchina del fango” Tiscali Notizie

Lo dice al Corriere della Sera il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, in merito alle polemiche sulle sue dichiarazioni sul rischio di sostituzione etnica.Il ministro Lollobrigida, che ha sollevato polemiche per aver detto che l’Italia “non deve arrendersi alla sostituzione etnica”, ...