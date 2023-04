Immagine creata dall’intelligenza artificiale vince ai Sony World Photography Awards, ma l’autore rifiuta il premio (Di giovedì 20 aprile 2023) L’artista tedesco Boris Eldagsen riapre il dibattito sull’intelligenza artificiale con la sua Immagine vincitrice.Come riporta il ‘’Corriere della Sera’’, una fotografia intitolata “Pseudomnesia: The Electrician” ha vinto il Sony World Photography Award 2023, uno dei più importanti concorsi annuali di fotografia al mondo, nella categoria “Open Creative’’. L’intelligenza artificiale quando diventa creativa: l’autore vince il Sony World Photography Awards ma rifiuta il premio Boris Eldagsenl’autore dell’Immagine, Boris Eldagsen, ha rifiutato il premio perché questa è stata prodotta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 aprile 2023) L’artista tedesco Boris Eldagsen riapre il dibattito sull’intelligenzacon la suavincitrice.Come riporta il ‘’Corriere della Sera’’, una fotografia intitolata “Pseudomnesia: The Electrician” ha vinto ilAward 2023, uno dei più importanti concorsi annuali di fotografia al mondo, nella categoria “Open Creative’’. L’intelligenzaquando diventa creativa:ilmailBoris Eldagsendell’, Boris Eldagsen, hato ilperché questa è stata prodotta ...

