(Di giovedì 20 aprile 2023) Diecimila euro all'anno a figlio. Il governo pensa a una nuova detrazione per incentivare la natalità e contrastare il calo delle nascite. Il ministro dell'Economia Giorgetti studia come realizzare la misura e dove trovare le coperture finanziarie. Quest'idea non comporta l'annullamento dell'assegno unico universale: ci sarà un doppio aiuto alle famiglie.

Per l'orsa 'Jj4 c'è la magistratura e, da parte mia, il braccio operativo del Mase è Ispra che in questo momento ha espresso parere favorevole all'abbattimento', ha spiegato il ...'Alle 18.30 di oggi è convocato il Comitato Politico del Terzo Polo per discussione e votazione della proposta di costituzione del partito unico. Altro tempo da perdere non ne abbiamo'.Tra l'altro il procuratore di New York, Alvin Bragg, recentemente era finito nel mirino degli stessi democratici. 'Appartiene alla sinistra del partito democratico, in cui ci sono ...