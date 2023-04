Ilary Blasi | retroscena esplosivo | Solo sei mesi fa | così ha rovinato Totti

(Di giovedì 20 aprile 2023)ha letteralmente piazzato il colpo nella separazione con Francesco. Il Pupone, come riporta Dagospia, seifa ha rifiutato l'accordo proposto dall'avvocato Bernardini De Pace e adesso si trova a dover pagare un prezzo più alto per la fine del matrimonio con la conduttrice dell'Isola dei Famosi. E a svelare tutti i dettagli di questa clamorosa separazione che ha infiammato il gossip dell'estate 2022 sono le anticipazioni del settimanale Oggi: "Dopo l'assegnazione adella mega villa dell'Eur da 1.400 da metri quadri con 25 stanze, campi da tennis e da calcetto, parco, Spa e due piscine, Francescodovrà continuare a pagare il mutuo con una rata mensile che si aggira tra i 15 e i 20 mila euro al mese. Un impegno che durerà per altri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Ilary «vince» la mega villa all’Eur. Ma le costerà 30 mila euro al mese - SantAmbroes1908 : @erclab_tweet Ilary Blasi senza la relazione con Er Pupone: - Novella_2000 : Ilary Blasi dovrà sostenere 'altissimi costi di gestione' per la villa all'Eur: il rumor sulla cifra da capogiro - matteo_tasca : @ghezzwhat Ma è condotto da Ilary Blasi? È l’isola dei famosi? - LucianoVerre : >>IL FICCANASO 2<< Ilary Blasi 'strappa' a Totti la mega villa all’Eur, ma il costo di gestione è folle: dovrà paga… -

Oltre ai 12.500 euro di mantenimento per i figli , l'ex capitano della Roma deve infatti pagare il mutuo per la villa all' Eur in cui vive: una rata che oscilla dai 15 ai 18 mila euro al ...Nel corso degli ultimi mesi il divorzio trae Francesco Totti è stato sulla bocca di tutti. Sono state avanzate ipotesi di vario genere, tra le quali il grande interesse della presentatrice de L'Isola dei Famosi , la villa all'Eur ...E' andata in onda anche oggi una nuova puntata del daytime del reality show vip condotto da. Puntata questa iniziata con un tremendo litigio scoppiato nella Tribù delle Chicas. Il motivo La Caldonazzo si è scagliata contro Helena Prestes , rea di non aver posizionato bene il ...

Ilary Blasi, la villa all’Eur le costerà 30mila euro al mese TGCOM

Il conto complessivo che deve sborsare mensilmente Francesco Totti sarà molto salato per i prossimi anni. Oltre ai 12.500 euro di mantenimento per i figli, l'ex capitano della Roma ..."Er Pupone" dovrà ora pagare un'ingente cifra alla ex moglie. Ecco un recap degli ultimi sviluppi in tribunale ...