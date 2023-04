Ilary Blasi | i 10 look più iconici e trasgressivi della conduttrice de L’Isola dei Famosi

(Di giovedì 20 aprile 2023)è una vera trasformista: da tempo ormai siamo abituati a vederla con i capelli biondissimi e lunghi, ma in passato ha cambiato diversi. In questo articolo vogliamo ripercorrere i più interessanti edi sempre! Leggi anche: Giulia De Lellis: i 5 makeup più belli da copiare alla Regina delle influencer (VIDEO)...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Ilary «vince» la mega villa all’Eur. Ma le costerà 30 mila euro al mese - lacittanews : Quali sono i migliori look di Ilary Blasi? La conduttrice ha cambiato spesso taglio e colore di capelli: guarda le… - FQMagazineit : Francesco Totti “pressato” da Noemi Bocchi: quel ‘no’ che gli è costato caro, adesso la villa è rimasta a Ilary Bla… - occhio_notizie : Divorzio Totti-Blasi: stando alla prima sentenza provvisoria, l'ex capitano della Roma dovrà versare a Ilary un ass… - lamescolanza : Ilary Blasi, la villa all'Eur le costerà 30mila euro al mese - Il Decoder -

Questo comportamento è stato vietato e la regola era stata chiarita dadurante la prima puntata del reality. Cristina Scuccia, panico nella notte all'Isola dei Famosi: 'Era terrorizzata, ...Il benzinaio più caro d'Italia chiude, Ip ritira la licenza ad Alfonso Centrone e gli fa causa'strappa' a Totti la mega villa all'Eur, ma il costo di gestione è folle: dovrà pagare ...Lunedì scorso è iniziata la nuova edizione del reality show vip condotto da. E dopo la frenesia iniziale i naufraghi sono stati costretti a far fronte ai primi problemi. Difatti in queste ore i concorrenti hanno infranto il regolamento andando incontro ad un'...

Quali sono i migliori look di Ilary Blasi La conduttrice ha cambiato spesso taglio e colore di capelli: guarda le foto a seguire!Totti-Ilary Blasi, dopo la separazione i due ex coniugi si fanno i conti in tasca. Il primo round della causa ha assegnato alla conduttrice dell'Isola dei Famosi la tanto ...