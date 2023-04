Il World Press Photo all’immagine simbolo del massacro di Mariupol

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : L’orrore della guerra nello scatto con la donna incinta sulla barella a Mariupol: Evgeniy Maloletka vince il World… - ilfoglio_it : Gli orrori di Putin, svelati da un foto che ha vinto il Il World Press Photo. L’ha scattata Evgeniy Maloletka, il f… - massimomis : RT @jacopo_iacoboni: La foto dell'anno per il World Press Photo è quella dell'ospedale di maternità Mariupol, bombardato dall'esercito russ… - geekeconomist : RT @jacopo_iacoboni: La foto dell'anno per il World Press Photo è quella dell'ospedale di maternità Mariupol, bombardato dall'esercito russ… - PCattoretti : Zenabu mostra segni di confusione e perdita della memoria. Con l'aumentare dell'aspettativa di vita, la demenza sta… -

Sono stati annunciati oggi i quattro vincitori del World Press Photo 2023. Scelti tra migliaia di partecipanti, gli autori mettono in risalto la crisi climatica, l'impatto della guerra sui civili e l'importanza della fotografia in tutto il mondo. Il fotografo dell'Associated Press, Evgeniy Maloletka, ha vinto il premio World Press Photo of the Year per la sua immagine straziante diventata simbolo dei bombardamenti su Mariupol nei primi giorni della guerra in Ucraina. Lo scatto ritrae i soccorritori che trasportano in barella una donna incinta dall'ospedale di maternità bombardato.

Gli orrori di Putin, svelati da un foto, L’ha scattata Evgeniy Maloletka, il fotoreporter ucraino che ha raccontato per Associated Press, l’assedio dei russi alla città, il 9 marzo del 2022 ...A essere premiata come Foto dell'Anno 2023 dei World Press Photo è stata un'immagine simbolo della guerra in Ucraina: l'immagine che immortala i soccorritori che trasportano in barella una donna agli ...