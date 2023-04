Il vivente non-umano parla di noi (Di giovedì 20 aprile 2023) Martedì sera la giornalista che ha aperto il Tg1 con le principali notizie del giorno ha esordito con «Arrestata l’orsa Jj4», per correggersi subito dopo: «catturata». Ecco il punto. Ora first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 20 aprile 2023) Martedì sera la giornalista che ha aperto il Tg1 con le principali notizie del giorno ha esordito con «Arrestata l’orsa Jj4», per correggersi subito dopo: «catturata». Ecco il punto. Ora first appeared on il manifesto.

