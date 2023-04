Il tiktoker Donato a Porta a Porta: 'Mia madre non apriva mai a nessuno'. Domani la convalida del fermo per la vicina (Di giovedì 20 aprile 2023) Donato De Caprio , il salumiere - tiktoker napoletano famoso per i suoi panini ' con mollica o senza ', nella puntata di Porta a Porta in onda questa sera, giovedì 20 aprile, risponde a Bruno Vespa ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 aprile 2023)De Caprio , il salumiere -napoletano famoso per i suoi panini ' con mollica o senza ', nella puntata diin onda questa sera, giovedì 20 aprile, risponde a Bruno Vespa ...

