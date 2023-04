Il Teatro D’Europa sceglie l’attore Gigi Savoia come nuovo Direttore (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGigi Savoia, il celebre attore e regista che ha lavorato al fianco dei più grandi artisti, come Eduardo De Filippo, Nanni Loy, Gigi Proietti, Giorgio Albertazzi, Mariano Rigillo, Maurizio Scaparro, è il nuovo Direttore artistico del “Teatro D’Europa” di Cesinali. L’Irpinia diventa, così, luogo di elezione della cultura teatrale, arricchendosi dell’esperienza e della creatività del maestro napoletano, definito dalla critica l’erede di Eduardo De Filippo. Il nuovo Direttore artistico si presenterà alla città mercoledì 26 aprile, alle 11.30, al Circolo della Stampa, dove incontrerà i giornalisti. Interverranno Luigi Frasca, presidente del “Teatro D’Europa”, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto, il celebre attore e regista che ha lavorato al fianco dei più grandi artisti,Eduardo De Filippo, Nanni Loy,Proietti, Giorgio Albertazzi, Mariano Rigillo, Maurizio Scaparro, è ilartistico del “” di Cesinali. L’Irpinia diventa, così, luogo di elezione della cultura teatrale, arricchendosi dell’esperienza e della creatività del maestro napoletano, definito dalla critica l’erede di Eduardo De Filippo. Ilartistico si presenterà alla città mercoledì 26 aprile, alle 11.30, al Circolo della Stampa, dove incontrerà i giornalisti. Interverranno Luigi Frasca, presidente del “”, ...

