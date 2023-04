Il super-razzo di Musk fa il botto | esplosione dopo il lancio | VIDEO

(Di giovedì 20 aprile 2023) "Congratulazioni al team di SpaceX per l'entusiasmantedi prova di Starship! Abbiamo imparato molto in vista del prossimodi prova tra pochi mesi". Elonin un tweet si complimenta per il test del nuovo, anche se l'operazione è finita con l'del vettore. Lo Starship di SpaceX è partito dal Texas per il primo test ma è esploso tre minutiil decollo. L'azienda di Elonintendeva inviare ilStarship, alto quasi 120 metri, in un viaggio intorno al mondo con partenza dalla punta meridionale del Texas, vicino al confine con il Messico. A bordo non c'erano persone né satelliti; sia il booster che la navicella spaziale dovevano poi cadere in mare. Moltissimi spettatori hanno assistito al...

(Di giovedì 20 aprile 2023) È partita Starship: la nave spaziale di Elon Musk destinata alla Luna e a Marte ha affrontato il suo primo test in volo insieme al lanciatore Super Heavy, il più grande razzo mai costruito. Il test è partito da Boca Chica, la base della SpaceX in Texas. Poco dopo il lancio, la Starship è stata fatta esplodere in volo per motivi di sicurezza. Starship potrebbe riportarci sulla Luna e il test di oggi era il primo di volo congiunto della navicella Starship con il Super Heavy. La navicella Starship è stata selezionata dalla Nasa per le future missioni lunari.

La decisione per evitare un rientro a Terra incontrollato. La nave della SpaceX non si è separata dal lanciatore e non tutti i motori del razzo Super Heavy si sono accesi correttamente.