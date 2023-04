Il signore delle mosche diventerà una serie TV scritta dall'autore di His Dark Materials (Di giovedì 20 aprile 2023) Sarà Jack Thorne a occuparsi dell'adattamento in serie del celebre romanzo di William Golding. Il signore delle mosche diventerà una serie TV. La BBC ha incaricato lo sceneggiatura di His Dark Materials Jack Thorne di scrivere un adattamento televisivo del celebre romanzo di William Golding. Sarà la prima volta che il romanzo verrà adattato per la televisione, anche se ci sono stati due adattamenti cinematografici: il primo film di Peter Brook del 1963 e il secondo realizzato nel 1990 da Harry Hook. La casa di produzione di Sex Education, Eleven, si occuperà di realizzare la serie della BBC, che è stata presentata oggi da Charlotte Moore, Chief Content Officer della rete, in occasione di … Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 aprile 2023) Sarà Jack Thorne a occuparsi dell'adattamento indel celebre romanzo di William Golding. IlunaTV. La BBC ha incaricato lo sceneggiatura di HisJack Thorne di scrivere un adattamento televisivo del celebre romanzo di William Golding. Sarà la prima volta che il romanzo verrà adattato per la televisione, anche se ci sono stati due adattamenti cinematografici: il primo film di Peter Brook del 1963 e il secondo realizzato nel 1990 da Harry Hook. La casa di produzione di Sex Education, Eleven, si occuperà di realizzare ladella BBC, che è stata presentata oggi da Charlotte Moore, Chief Content Officer della rete, in occasione di …

