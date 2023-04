Il significato dei tatuaggi va ricercato nella cultura e nella storia di vita di una persona (Di giovedì 20 aprile 2023) Mary guarda quella sigla che ha perso il significato originale di amore eterno. Di eterno è rimasta solo lei, una data e due lettere che ora sembrano particolarmente stonate sulla pelle. E’ pentita di aver dato a quella storia uno spazio così indelebile. Perché lo ha fatto? In generale il significato dei segni sulla pelle va ricercato nel contesto culturale e nella storia di vita di una persona. Quando un adolescente ricorre al tatuaggio, spesso lo fa per un’affermazione di sé, come a dire “io sono io”. Attraverso la trasgressione, se il tatuaggio non è ben visto in famiglia, l’adolescente cerca di individuarsi, o di affermare la sua identità, di rivendicare la sua indipendenza, di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Mary guarda quella sigla che ha perso iloriginale di amore eterno. Di eterno è rimasta solo lei, una data e due lettere che ora sembrano particolarmente stonate sulla pelle. E’ pentita di aver dato a quellauno spazio così indelebile. Perché lo ha fatto? In generale ildei segni sulla pelle vanel contestole edidi una. Quando un adolescente ricorre alo, spesso lo fa per un’affermazione di sé, come a dire “io sono io”. Attraverso la trasgressione, se ilo non è ben visto in famiglia, l’adolescente cerca di individuarsi, o di affermare la sua identità, di rivendicare la sua indipendenza, di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Il ricorso della #Juventus contro la chiusura della curva per i fatti di #JuventusInter ha un fondamento: non è pos… - MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: Il significato dei tatuaggi va ricercato nella cultura e nella storia di vita di una persona - ilfattoblog : Il significato dei tatuaggi va ricercato nella cultura e nella storia di vita di una persona - L_OraTora : @toscadeigatti @gildacana @snippyzeus È notorio che fra giapponesi e cinesi non scorrano fiumi d'amore. È una antic… - costic65771792 : @Dario33883068 @valy_s Bakmut per i russi è un nido di vespe. Se non ne capisci il significato vuol dire che a te,… -