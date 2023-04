Il Senato approva il dl Cutro. Regioni divise, i Sindaci chiedono più coinvolgimento (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Senato ha approvato il decreto Cutro con 92 voti favorevoli e 64 contrari . Il provvedimento del governo passa ora alla Camera , che lo deve convertire entro il 10 maggio. Regioni italiane divise sui... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 20 aprile 2023) Ilhato il decretocon 92 voti favorevoli e 64 contrari . Il provvedimento del governo passa ora alla Camera , che lo deve convertire entro il 10 maggio.italianesui...

