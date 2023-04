Il «salto nel voto» di Elly

Leggi su panorama

(Di giovedì 20 aprile 2023) Estromessi dalla rampante neosegretaria, i «vecchi» moderati del Pd sperano in una sua disfatta alle future tornate elettorali per Comuni e Regioni, dal prossimo maggio fino a giugno 2024. Intanto, tramano alleanze e riposizionamenti. In caso di delusioni dalle urne, Schlein punterebbe all’Europa. Ma anche qui il vento sta per cambiare. Lei li chiama «cacicchi e capibastone». Loro già pregustano la sua disfatta. Non è tempo di guerriglia, però. Meglio seguire il proverbio di Confucio, che suggeriva la più sottile delle vendette. Meglio sedersi lungo il fiume e aspettare che passi il cadavere politico della spietataSchlein. Ne hanno viste tante, i deposti potentoni del Nazareno. Sono gli estromessi. Cattolici, moderati e riformisti. Sostituiti da sconosciuti, riciclati e improbabili. Poco male. Sperano che i lusinghieri sondaggi sul nuovo Pd, estremista e ...