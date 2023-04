Il ricorso della Juve non è stato ‘accolto’, la sentenza è solo rinviata (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Collegio di Garanzia del Coni ha emesso la sentenza per quanto riguarda il ricorso sul caso plusvalenze presentato dalla Juventus. Si parla da più parti di ricorso accolto per la Juventus, il tutto avallato dalla restituzione dei quindici punti di penalizzazione che cambiano la classifica di Serie A. Ma la classifica cambia solo momentaneamente perché il ricorso della Juventus è stato accolto solo parzialmente. In pratica è stata accolta la richiesta del Pg, mentre la Juventus nel ricorso aveva chiesto l’annullamento della sentenza. Mentre il Collegio di Garanzia del Coni dopo la camera di consiglio cha disposto un annullamento con ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Collegio di Garanzia del Coni ha emesso laper quanto riguarda ilsul caso plusvalenze presentato dallantus. Si parla da più parti diaccolto per lantus, il tutto avallato dalla restituzione dei quindici punti di penalizzazione che cambiano la classifica di Serie A. Ma la classifica cambiamomentaneamente perché ilntus èaccoltoparzialmente. In pratica è stata accolta la richiesta del Pg, mentre lantus nelaveva chiesto l’annullamento. Mentre il Collegio di Garanzia del Coni dopo la camera di consiglio cha disposto un annullamento con ...

