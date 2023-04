Il PSG ora vuole anche Maignan: l’offerta economica al Milan è impensabile (Di giovedì 20 aprile 2023) A Parigi rimpiangono Mike Maignan, l’offerta messa sul piatto rossonero è alta. La straordinaria qualificazione alla semifinale di Champions League potrebbe diventare un’arma a doppio taglio per il Milan. La triplice sfida vinta col Napoli ha proiettato il Milan tra le migliori squadre d’Europa. 6 gol e 0 subiti in tre partite contro quella che, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 20 aprile 2023) A Parigi rimpiangono Mikemessa sul piatto rossonero è alta. La straordinaria qualificazione alla semifinale di Champions League potrebbe diventare un’arma a doppio taglio per il. La triplice sfida vinta col Napoli ha proiettato iltra le migliori squadre d’Europa. 6 gol e 0 subiti in tre partite contro quella che, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

