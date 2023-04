Il progetto Life Ursus ormai «sproporzionato» per Fugatti, ma sul sito della provincia di Trento va ancora tutto bene (Di giovedì 20 aprile 2023) Per il progetto Life Ursus è arrivato il momento di un aggiornamento drastico secondo il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Anzi di una vera e propria revisione, soprattutto dopo la morte del runner 26enne Andrea Papi, ucciso agli inizi di aprile dall’orsa Jj4, che la provincia trentina vorrebbe abbattere dopo averla catturata, ma rischia di doverla trattenere in custodia almeno fino alla pronuncia del Tar sulla sospensiva dell’ordinanza di abbattimento voluta proprio da Fugatti. È stato il presidente leghista, pochi giorni dopo la morte di Papi, a ribadire la necessità di un giro di vite sul progetto Life Ursus ai sindaci ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 aprile 2023) Per ilè arrivato il momento di un aggiornamento drastico secondo il presidenteautonoma di, Maurizio. Anzi di una vera e propria revisione, sopratdopo la morte del runner 26enne Andrea Papi, ucciso agli inizi di aprile dall’orsa Jj4, che latrentina vorrebbe abbattere dopo averla catturata, ma rischia di doverla trattenere in custodia almeno fino alla pronuncia del Tar sulla sospensiva dell’ordinanza di abbattimento voluta proprio da. È stato il presidente leghista, pochi giorni dopo la morte di Papi, a ribadire la necessità di un giro di vite sulai sindaci ...

