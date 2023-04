Il principe Gustav e la principessa Carina di Danimarca aspettano il primo royal baby da madre surrogata

(Di giovedì 20 aprile 2023) Il nipote della regina Margrethe II, ilSayn Wittgenstein Berleburg e sua moglie, lassaAxelsson, entrambi 54enni,il lorofiglio, che sarà anche ilnato da maternitÃ. La famiglia reale danese ha condiviso la notizia tramite un portavoce dellafamily, che ha rilasciato una dichiarazione ufficiale il 18 aprile al giornale Billed Bladet. “La coppia ha fatto ricorso alla maternitÃ. Lassae ilsono felici di questa opportunità e ringraziano tutti coloro che li hanno aiutati a trovare una via legale per ...

Non salirà mai su un trono, ma sarà accolto da una famiglia di sangue blu, ovvero dal nipote della regina Margrethe II, il principe Gustav Sayn Wittgenstein Berleburg e da sua moglie, la principessa Carina.

Utero in affitto: nella famiglia reale di Danimarca arriva il primo royal baby nato da maternità surrogata la Repubblica

Non salirà mai su un trono, ma sarà accolto da una famiglia di sangue blu, ovvero dal nipote della regina Margrethe II, il principe Gustav Sayn Wittgenstein Berleburg.