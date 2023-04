Il prezzo del gas chiude in lieve rialzo a 40,57 euro (Di giovedì 20 aprile 2023) Il prezzo del gas chiude in lieve rialzo mentre proseguono i lavori di alcuni dei maggiori impianti in Norvegia. Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano lo 0,66% a 40,57 euro al megawattora. . 20 aprile ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) Ildel gasinmentre proseguono i lavori di alcuni dei maggiori impianti in Norvegia. Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano lo 0,66% a 40,57al megawattora. . 20 aprile ...

