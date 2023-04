Il prezzo del Bitcoin crolla sotto i $29K (Di giovedì 20 aprile 2023) Il prezzo del Bitcoin cronna e non riesce a superare i 30.250 dollari. E’ sceso bruscamente. Il BTC ha scambiato sotto i 29.000 dollari e potrebbe estendere il suo declino verso i 28.000 dollari. Il prezzo è scambiato al di sotto di 29.200 dollari e della media mobile semplice a 100 ore. Sul grafico orario Leggi su periodicodaily (Di giovedì 20 aprile 2023) Ildelcronna e non riesce a superare i 30.250 dollari. E’ sceso bruscamente. Il BTC ha scambiatoi 29.000 dollari e potrebbe estendere il suo declino verso i 28.000 dollari. Ilè scambiato al didi 29.200 dollari e della media mobile semplice a 100 ore. Sul grafico orario

