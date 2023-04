Il Pisa di rigore acciuffa il Venezia

(Di giovedì 20 aprile 2023) Finisce 1-1 tra mille emozioni l’anticipo di Serie BKT tra. Gli ospiti passano al 17? con Candela che mette in rete un cross da sinistra di di Zampano. Ilprova a reagire ma rischia grosso al 34?, quando Paterna concede unper un fallo di Gargiulo su Tessmann. Dal dischetto Pohjanpalo segna ma tocca due volte il pallone. L’arbitro annulla dopo il controllo al Var. Nella ripresa Var ancora in azione per ilconcesso alper un mani in area di Tessmann. Gliozzi si fa parare il tiro ma Joronen si è mosso prima. Si ripete e Gliozzi pareggia segnando il nono gol in campionato. Nel finale Nicolas salva due volte ilsu tiri Candela e Johnsen. Fonte articolo e foto: www.legab.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI ...

...Cup si presenta una Freedom agguerritissima che sbaraglia la concorrenza composta da, ... Le novaresi recriminano un calcio die altre sviste arbitrali

Si spegne la luce. Il Pisa resta al buio a Terni LA NAZIONE

Il Bari terzo in classifica fa sognare i tifosi biancorossi: per la trasferta di domenica sotto la Mole contro il Pisa è già partito il tam tam dei sostenitori pronti a seguire Di Cesare e compagni in ...Una giornata che si conferma favorevole al Genoa in ottica della promozione diretta in A. Il Frosinone impatta alla Unipol Domus con il Cagliari. Ben sei le gare terminate in parità. Importanti i succ ...