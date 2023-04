Il pericoloso messaggio dietro la proposta di Salvini sui limiti in autostrada (Di giovedì 20 aprile 2023) Era metà marzo quando Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha annunciato di voler aumentare il limite di velocità in autostrada da centotrenta a centocinquanta chilometri orari. Di recente, il leader della Lega ha ribadito questo punto da inserire nel nuovo Codice della strada a cui starebbe lavorando, invocando (impropriamente) il fatidico «modello tedesco» che vede alcuni tratti autostradali liberi da vincoli sulla velocità di percorrenza. «La velocità è responsabilità individuale dei cittadini, purché non si mettano in pericolo gli altri. Lo Stato dovrebbe restare fuori da questo aspetto», ha detto Volker Wissing, omologo tedesco di Salvini e membro del partito liberale (Fdp), per annunciare l’ennesima bocciatura dell’introduzione di un unico limite di velocità lungo le “Autobahn”. La ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 20 aprile 2023) Era metà marzo quando Matteo, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha annunciato di voler aumentare il limite di velocità inda centotrenta a centocinquanta chilometri orari. Di recente, il leader della Lega ha ribadito questo punto da inserire nel nuovo Codice della strada a cui starebbe lavorando, invocando (impropriamente) il fatidico «modello tedesco» che vede alcuni trattili liberi da vincoli sulla velocità di percorrenza. «La velocità è responsabilità individuale dei cittadini, purché non si mettano in pericolo gli altri. Lo Stato dovrebbe restare fuori da questo aspetto», ha detto Volker Wissing, omologo tedesco die membro del partito liberale (Fdp), per annunciare l’ennesima bocciatura dell’introduzione di un unico limite di velocità lungo le “Autobahn”. La ...

