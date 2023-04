Il Parlamento Ue condanna Italia | Ungheria e Polonia per la retorica anti Lgbtq+

(Di giovedì 20 aprile 2023)UeperLgbtq Nuovo schiaffo delUe all’: a Strasburgo, infatti, nella mattinata di giovedì 20 aprile è stato approvato un emendamento presentato dai Verdi che “fermamente la diffusione di-diritti,-gender e-Lgbtiq da parte di alcuni influenti leader politici e governi nell’Ue, come nel caso di”. Il nostro Paese, dunque, viene associato ai due Paesi sovranisti giàti in passato dall’Unione Europea per proceduredemocratiche ...

... emendamento in cui sil'uso della "retorica" contro la comunità Lgbt in Italia, Polonia e Ungheria. Il, si legge nel testo approvato, "esprime preoccupazione per gli attuali ...Oggi ileuropeo ha approvato un emendamento che 'fermamente la diffusione di retorica anti - diritti, anti - gender e anti - Lgbtiq da parte di alcuni influenti leader politici e ...Il PD è e sarà in prima linea, fuori e dentro il, per fermare questa pericolosa deriva e tutelare i principi di uguaglianza imposti dalla Costituzione e dai principi fondamentali su cui si ...

Parlamento europeo condanna Italia, Ungheria e Polonia per "retorica anti-Lgbtiq" Sky Tg24

Il Parlamento ha approvato stamane l'emendamento con 282 voti a favore, 235 contrari e 10 astenuti. "Il Parlamento esprime preoccupazione per gli attuali ...(Adnkronos) – Il Parlamento europeo ha approvato un emendamento alla risoluzione che stigmatizza la nuova legge approvata dall’Uganda che prevede pesanti pene per gli omosessuali, emendamento in cui s ...