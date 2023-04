Il parlamento approva il MiCa e Société générale lancia una stablecoin

(Di giovedì 20 aprile 2023) IlEuropeooggi con 517-38 a favore ile le regole per un nuovo regime di licenze crittografiche. E’ di fatto la prima grande giurisdizione al mondo a introdurre una legge completa sulle criptovalute. Nello stesso giorno, si fa avanti la quarta banca per capitalizzazione nella zona Euro,ndo unapeggata all’EUR su blockchain Ethereum. Si tratta di, con un progetto rivoluzionario denominato EURCV. Si tratta di unabasata su Ethereum e ancorata all’euro come collaterale, offerta per ora solo ai clienti istituzionali. L’obiettivo principale di questa nuova risorsa digitale è di colmare il divario tra i mercati finanziari tradizionali e il mondo degli asset digitali. La ...

Per Assita Kanko , correlatrice per la commissione per le libertà civili, giustizia e affari interni, "iled il Consiglio hanno trovato un giusto compromesso che renderà più sicuro ...europeoil MiCA, il quadro normativo sulle criptovalute Manca ora soltanto l'approvazione del Consiglio europeo: il MiCA dovrebbe entrare in vigore fra il 2024 e il 2025 Ultime ...Ileuropeo, riunito in plenaria a Strasburgo,i mandati negoziali sui dossier per le politiche migratorie e di asilo e avvia i colloqui con i Paesi membri. Lo comunica l'Eurocamera in ...

Lo schiaffo del Parlamento Ue arriva con un emendamento, approvato con 282 voti a favore, 235 contrari e 10 astenuti, introdotto dalla delegazione dei Verdi nella relazione sulla depenalizzazione univ ...