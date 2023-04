Il padrino, Al Pacino pensa che il primo film sia meglio del secondo: "Storytelling allo stato puro" (Di giovedì 20 aprile 2023) Al Pacino è tornato a parlare del capolavoro di cui ha fatto parte, Il padrino di Francis Ford Coppola, spiegando il motivo per cui ritiene che il primo film sia superiore al secondo. In una lunga conversazione con David Rubenstein per la serie 92NY's "People Who Inspire Us", Al Pacino ha parlato della sua ricchissima carriera soffermandosi su uno dei capolavori in cui ha recitato, Il padrino di Francis Ford Coppola. Dopo aver confessato al pubblico di essere impegnato nella scrittura del suo primo memoir ("Ne sono rimasto lontano, ma penso di aver raggiunto l'età giusta per parlare di certe cose"), Al Pacino ha ricordato la sua esperienza sul set de Il padrino nel 1972. "Alla fine del primo giorno di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 aprile 2023) Alè tornato a parlare del capolavoro di cui ha fatto parte, Ildi Francis Ford Coppola, spiegando il motivo per cui ritiene che ilsia superiore al. In una lunga conversazione con David Rubenstein per la serie 92NY's "People Who Inspire Us", Alha parlato della sua ricchissima carriera soffermandosi su uno dei capolavori in cui ha recitato, Ildi Francis Ford Coppola. Dopo aver confessato al pubblico di essere impegnato nella scrittura del suomemoir ("Ne sono rimasto lontano, ma penso di aver raggiunto l'età giusta per parlare di certe cose"), Alha ricordato la sua esperienza sul set de Ilnel 1972. "Alla fine delgiorno di ...

