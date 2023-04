Il padre di Andrea Papi: «Non voglio vendette, no all’abbattimento dell’orsa Jj4» (Di giovedì 20 aprile 2023) Carlo Papi è il padre di Andrea, il runner ucciso dall’orsa Jj4. E, come la madre Franca, chiede di non uccidere il plantigrado. Perché la sua morte non gli restituirà il figlio. E perché secondo lui «è troppo comodo cercare di chiudere questa tragedia eliminando un animale. Noi pretendiamo che ad Andrea vengano restituite dignità e giustizia». L’orsa è stata catturata e adesso si trova al Casteller in attesa della sentenza del Tar l’11 maggio. Mentre il presidente della Provincia di Trento Fugatti ha ordinato anche l’abbattimento di Mj5. E il responsabile della protezione civile Raffaele De Col dice che gli orsi nella regione andrebbero dimezzati e che Jj4 non può essere trasferita perché nessuno la vuole. Esattamente come M49, che si trova ancora nel rifugio. Responsabilità Per Papi, che ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 aprile 2023) Carloè ildi, il runner ucciso dall’orsa Jj4. E, come la madre Franca, chiede di non uccidere il plantigrado. Perché la sua morte non gli restituirà il figlio. E perché secondo lui «è troppo comodo cercare di chiudere questa tragedia eliminando un animale. Noi pretendiamo che advengano restituite dignità e giustizia». L’orsa è stata catturata e adesso si trova al Casteller in attesa della sentenza del Tar l’11 maggio. Mentre il presidente della Provincia di Trento Fugatti ha ordinato anche l’abbattimento di Mj5. E il responsabile della protezione civile Raffaele De Col dice che gli orsi nella regione andrebbero dimezzati e che Jj4 non può essere trasferita perché nessuno la vuole. Esattamente come M49, che si trova ancora nel rifugio. Responsabilità Per, che ...

